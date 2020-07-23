Основателя самиздата «Батенька, да вы трансформер» обвинили в харассменте. Одна из девушек сама просила о поцелуе

Стажерка «Батенька, да вы трансформер» рассказала, как основатель самиздата Егор Мостовщиков присылал ей сообщения, в которых писал о желании секса с девушкой на редакционном диване. Некоторые журналистки подтвердили, что тоже сталкивались с навязчивым вниманием начальника.

Девушки в интервью каналу «Антиглянец» в «Яндекс.Дзен» рассказали о случаях харассмента со стороны начальника во время работы в самиздате «Батенька, да вы трансформер».

Журналистка Вика Рипа рассказала, что поступала в ВШЭ, на факультет коммуникаций, медиа и дизайна. В приемной комиссии был Мостовщиков. Сначала девушка не заметила его из-за волнения, однако потом получила предложение от журналиста о стажировке в его издании.

Первое время Рипа работала удаленно, однако несколько раз встречалась с Мостовщиковым. У них завязались приятельские отношения, как у наставника и ученика. Но разговаривали они не только о работе, но и о личной жизни. По словам девушки, как-то раз она прислала ему поздравление с днем рождения, а в ответ получила намек на секс. При этом она решила не замечать его, чтобы не терять возможность стажировки в издании.

Позже, придя в офис, девушка, по ее словам, снова получила сообщение, в котором Мостовщиков рассказал, что хочет секса со стажеркой на офисном диване. Подобные послания вновь приходили на телефон девушки, в итоге она поддалась на уговоры журналиста. Их общение продолжилось, однако сексуальные отношения скрывались от других коллег, рассказала Рипа.

Девушка хотела от Мостовщикова больше внимания, прогулок и бесед, но все сводилось к сексу. Она даже рассказала ему, что ходила на свидание с другим, но журналиста это не тронуло. Их отношения закончились, когда она единожды отказала ему в поцелуе.

Другая коллега под измененным именем рассказала, как начала работать в самиздате. Светлана успешно прошла собеседование, однако новенькую Мостовщиков заметил позже, после чего начал проявлять внимание и флиртовал. На одном из корпоративов девушка выпила больше чем, смогла осилить, и сама написала начальнику, что хочет его поцеловать. Он ответил, что так делать нельзя, но против флирта ничего не имеет. Однако после необдуманного поступка Светланы интерес к девушке у Мостовщикова начал расти. Но закончилось все тем, что в работе это мешало Светлане и она ушла из редакции.

Последнее время уже несколько журналистов обвинялись в харассменте. Все началось с постов в Twitter, где бывшие коллеги и стажеры рассказывали о домогательствах. Редактору «МБХ медиа» Сергею Простакову пришлось уволиться, так же поступил его коллега фотограф Андрей Золотов.