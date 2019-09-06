Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск

Топ-менеджера «Рольфа» Кайро оставили под домашним арестом еще на 3 месяца Подробнее

Ранее Петров стал фигурантом уголовного дела о незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. После объявления в розыск ему заочно предъявили обвинения.

Кроме Петрова, уголовные дела были заведены еще на двоих сотрудников автодилерской компании и гендиректора «Панабел Лимитед». Арестовать удалось только одного — директора департамента развития бизнеса «Рольф» Анатолия Кайро. Он пробудет под домашним арестом до 25 ноября 2019 года. Остальные подозреваемые сейчас за границей.

По информации следствия, Петров, бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, а также гендиректор «Панабел Лимитед» Георгия Кафкалия незаконно отправляли деньги на счет австрийского банка. Сообщникам удалось таким образом заполучить четыре миллиарда рублей.

В 2014 году Сергей Петров организовал преступную схему, с помощью которой выводил деньги за рубеж. В связи с этим были проведены обыски, которые прошли 27 июня 2019 года в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге.