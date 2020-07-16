Основателя магазина «Чук и Гик» заподозрили в насилии и совращении подростков. Он все отрицает

Преподавателя Школы дизайна ВШЭ, основателя магазина комиксов «Чук и Гик» Василия Кистяковского обвинили в насилии и совращении подростков. На него пожаловалась бывшая девушка Яна Поплавская, которая опубликовала всю историю в Twitter.

По словам Поплавской, Кистяковский применял к ней «психологическое, сексуальное и репродуктивное насилие». В том числе принуждал к сексу без контрацептивов, после чего девушке пришлось сделать аборт.

Также Поплавская заявила, что знает как минимум двоих людей, которые посещали лагерь «Камчатка» и были совращены Кистяковским. Правда, она не уверена, что они сами захотят об этом говорить.

Кистяковский ответил бывшей девушке, что действительно вел себя недостойно с ней, но обвинения в совращении подростков отверг. В комментарии «Подъему» он также заявил, что никого не совращал и что все скажут сами участники лагеря «Камчатка».

Кроме того, Кистяковский добавил, что собирается уйти из публичного пространства и пройти терапию.

С официальным заявлением выступил в своем Telegram-канале сам магазин «Чук и Гик». В нем сказано, что Кистяковского полностью отстранили от работы, а зарплату будут перечислять в фонд помощи женщинам, пережившим сексуальное насилие.

«В этот период Василий будет получать профессиональную психотерапевтическую помощь, чтобы изменить модель своего поведения в будущем», — говорится в заявлении.

Ранее в Twitter в рамках треда о харассменте пользователи начали делиться своими историями столкновения с психологическим и сексуальным насилием, а также неподобающим поведением со стороны коллег. В итоге нескольким обвиненным пришлось уволиться, остальным — объясниться.