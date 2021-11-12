Основателя Gulagu.net Владимира Осечкина переобъявили в розыск

МВД РФ повторно объявило в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. В карточке Осечкина, которая появилась в базе разыскиваемых ведомством лиц, уточняется, что он разыскивается по статье УК. Но что это за статья — не уточняется.

В особых приметах сказано, что Осечкин переобъявлен в розыск, сообщили РИА «Новости» и «Интерфакс». Основателя проекта уже объявляли в розыск, но тогда он был отпущен под подписку о невыезде.

Осечкин обнародовал видео с пытками осужденных в Саратовской области. Архив записей проекту передал программист Сергей Савельев.

После публикации этих материалов саратовское УФСИН заявило об увольнении 18 сотрудниках уголовно-исправительной системы. В частности, работу потеряли глава регионального управления ведомства и начальник Областной туберкулезной больницы № 1 УФСИН по Саратовской области.

Савельев в октябре был заочно арестован и объявлен в розыск по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации. По данным полиции, программист сейчас находится за пределами России.