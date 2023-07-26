Общество 26 июля 2023, 13:59 Основателя Grouр-IB осудили на 14 лет по делу о госизмене Мосгорсуд приговорил основателя Grouр-IB Сачкова к 14 годам лишения свободы

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Московский городской суд приговорил основателя компании Grouр-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Слушание проходило в рамках уголовного дела по статье о государственной измене.

«Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с ограничением свободы на один год со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — озвучил приговор судья.

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До вступления приговора в силу Сачков будет находиться под стражей.

Адвокат основателя компании Grouр-IB Сергей Афанасьев заявил, что защита будет обжаловать решение, сообщил ТАСС.

Юристы обратятся к президенту Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе компании F.A.C.C.T. Там добавили, что «сотрудники стойко восприняли случившееся, они продолжают поддерживать Илью и надеются, что он выйдет на свободу и будет реабилитирован».

Илью Сачкова арестовали в сентябре 2021 года, его заподозрили в госизмене. Все это время он находился в СИЗО «Лефортово», а судебные заседания начались 6 июля 2023 года.