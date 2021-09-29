Основателя Group-IB Сачкова арестовали на два месяца

Основателя компании Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца по подозрению в госизмене, сообщила пресс-служба суда. По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы в отношении Сачкова Ильи Константиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ „Государственная измена“, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 ноября 2021 года», — рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь суда Анастасия Романова.

Ранее сообщалось о задержании Сачкова. В штаб-квартире Group-IB в Москве 28 сентября прошли следственные действия. Представители компании не стали называть причины этого. После этого офис продолжил работать в штатном режиме.

Сачков раньше уже оказывался в центре скандалов. Девять лет назад его задержали в Москве за применение травматического оружия, а в 2019 году он устроил драку с таксистом, сообщил источник канала RTVI. По данным СМИ, бизнесмен большую часть времени проводит в Сингапуре, где у Group-IB есть офис.

Group-IB — одна из ведущих российских компаний в сфере кибербезопасности.