Основатель теоретической археологии скончался в Петербурге

«Светлая память и соболезнования родным и близким», — написал Вишневский в Facebook.

«Газета.ru» напомнила, что исследователь окончил исторический факультет ЛГУ (Ленинградский государственный университет) в 1951 году, где позже работал преподавателем. В 1981 году ученого обвинили в мужеложестве и арестовали. После освобождения его лишили звания доцента и кандидатской степени. Лишь в 1994 году он смог вернуться к работе и стал профессором Петербургского университета.