Основатель теоретической археологии скончался в Петербурге
Накануне в Санкт-Петербурге на 93-м году ушел из жизни основатель теоретический археологии Лев Клейн. О кончине ученого рассказал депутат городского парламента Борис Вишневский. Его процитировало РИА «Новости».
«Светлая память и соболезнования родным и близким», — написал Вишневский в Facebook.
«Газета.ru» напомнила, что исследователь окончил исторический факультет ЛГУ (Ленинградский государственный университет) в 1951 году, где позже работал преподавателем. В 1981 году ученого обвинили в мужеложестве и арестовали. После освобождения его лишили звания доцента и кандидатской степени. Лишь в 1994 году он смог вернуться к работе и стал профессором Петербургского университета.