Основатель «Тануки» сказал, что ел собак, и нарвался на травлю

Сеть «Тануки» снова подверглась хейту в Сети. На этот раз причиной стала не рекламная кампания, а история основателя компании Александра Орлова о том, что он ел собак. Об этом он рассказал в интервью журналисту RT Антону Красовскому.

Отрывок беседы Красовский опубликовал у себя в Instagram. Журналист спросил Орлова, сколько раз он ел собак. Бизнесмен признался, что такое было три или четыре раза.

В ответ на вопрос, вкусное ли собачье мясо, он ответил, что «собака острая и полезная».

«Есть поговорка — заживает как на собаке. Собака высоким иммунитетом обладает. Корейцы варят их, делают суп, бульончик, рис туда кладешь. Он не очень вкусный. Я просил, мне делали неостро», — поделился Орлов.

По его словам, в Корее есть рынки, где уже в упаковках продается мясо собак, но расчлененки, по словам основателя «Тануки», там нет.

Орлов добавил, что из интереса мог попробовать и блюдо из котов и «маленький кусочек» человеческого мяса.

В комментариях к записи пользователи не оценили интереса Орлова.

«Больше в „Тануки“ ни ногой. Уже когда он про полных людей наговорил, был сигнал. А сейчас и подавно», — написал один из участников обсуждения.

По мнению одной из подписчиц, из-за таких неадекватных поступков людей страдают животные, и когда это закончится, непонятно.

«Как могут люди с такой „философией“ быть успешными бизнесменами и нести свою „философию“ в массы? Надеюсь, что господин Орлов после этих слов столкнется со справедливым осуждением общества!» — возмутился другой пользователь.

Многие согласились с этой оценкой и заявили, что «нормальные люди» теперь будут обходить заведения сети стороной.

Однако не все были так категоричны. Кто-то посчитал, что Орлов дал достойный ответ на провокационные вопросы.