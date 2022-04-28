Основатель SuperJob Захаров рассказал, как в 50 лет остаться востребованным специалистом

Основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров рассказал, что нужно постоянно повышать квалификацию, чтобы в 50 лет оставаться востребованным в своей профессии. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что если человек ничего не изучал несколько десятилетий подряд, то вряд ли он будет нужен работодателям. Поэтому необходимо постоянно учиться, уверен Захаров.

«Вот он и будет работать курьером в свои 50 и больше не сможет на что-то рассчитывать. Да и курьером будет плохим, потому что двадцатилетний курьер будет быстрее бегать и ездить на самокате», — подчеркнул он.