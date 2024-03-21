Общество 21 марта 2024, 13:45 Основатель SuperJob Захаров выразил сомнение в трехкратном росте спроса на корпоративы

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Спрос на проведение корпоративов увеличился за год в три раза, сообщил «Коммерсант». В беседе с ИА НСН данные прокомментировал основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Эксперт выразил сомнение в трехкратном росте популярности таких мероприятий.

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«Допускаю, что у какого-то конкретного агентства или ресторана появилось в три раза больше клиентов», — добавил специалист.

Практически все компании устраивают праздники для своих сотрудников, отметил Захаров. Однако бюджет может варьироваться от многомиллионного до нулевого.