Общество 15 января 2024, 17:10 Основатель SuperJob Захаров: слухи о безработице из-за развития ИИ не имеют оснований

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Слухи о росте уровня безработицы, связанном с развитием искусственного интеллекта, не имеют под собой никаких оснований. Такое заявление сделал основатель SuperJob Алексей Захаров в беседе с ИА НСН.

При этом он не исключил существование интереса нанимателей к данной сфере. Эксперт составил топ-5 вакансий, которые содержат пожелания к наличию навыков работы с ИИ.

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В список попали профессии аналитика, редактора, программиста, копирайтера и UI/UX-дизайнера.