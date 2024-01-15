15 января 2024, 17:10
Основатель SuperJob Захаров: слухи о безработице из-за развития ИИ не имеют оснований
Слухи о росте уровня безработицы, связанном с развитием искусственного интеллекта, не имеют под собой никаких оснований. Такое заявление сделал основатель SuperJob Алексей Захаров в беседе с ИА НСН.
При этом он не исключил существование интереса нанимателей к данной сфере. Эксперт составил топ-5 вакансий, которые содержат пожелания к наличию навыков работы с ИИ.
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В список попали профессии аналитика, редактора, программиста, копирайтера и UI/UX-дизайнера.
Искусственный интеллект
Работа
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