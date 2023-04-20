Общество 20 апреля 2023, 13:41 Основатель SuperJob Захаров: новая система высшего образования не изменит качество учебных программ

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Разделение системы высшего образования на три ступени не сможет кардинально изменить качество учебных программ. Такое мнение выразил основатель SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, российские работодатели редко смотрят на степень образования потенциального сотрудника. При трудоустройстве молодых специалистов их больше интересует имя вуза, добавил Захаров.

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Он также отметил, что существенных изменений в качестве высшего образования не произойдет из-за специфики различных отраслей и сфер подготовок.