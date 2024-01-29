Общество 29 января 2024, 17:40 Основатель SuperJob Захаров: ДМС находится не на первом месте у наемных работников в России

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«Известия» опубликовали результаты исследования, согласно которым каждый третий россиянин выбирает работу по наличию ДМС. Основатель портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с ИА НСН рассказал, почему не согласен с результатами исследования.

По его словам, добровольное медицинское страхование находится не на первом месте у потенциальных сотрудников.

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«Можно говорить о том, что при наличии информации о ДМС 30% людей, которые эту информацию заметят, сделают для себя отметочку и будут это учитывать, но говорить о том, что 30% россиян обращают на это внимание — такого нет», — пояснил специалист.

Самым важным критерием у соискателей остается зарплата. Остальные бонусы вторичны, считает Захаров.