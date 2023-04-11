Общество 11 апреля 2023, 19:37 Основатель SuperJob высказался об идее ввести налог на труд мигрантов Основатель SuperJob Захаров: регулировать труд мигрантов налогами рано

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Основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров выразил уверенность, что пока не наведен порядок в системе учета мигрантов, рано регулировать найм иностранной рабочей силы с помощью налогов. Об этом сообщило ИА НСН.

«Большинство иностранной рабочей силы, которая есть на территории России, находится здесь нелегально. <…> Сначала надо навести порядок, а потом понимать, какая будет налоговая база. Кроме того, есть разного типа иностранная рабочая сила. <…> Иностранец иностранцу рознь: приток кого-то нужно ограничивать, а кого-то — поощрять», — заметил Захаров.

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По его мнению, идея с установлением налога за использование иностранной рабочей силы не будет работать, если не решить проблему с нелегальным пребыванием мигрантов в России.

«Если просто принять все это, то гастарбайтеров как завозили нелегально, так и будут завозить. Никакая налоговая история на это не повлияет, потому что они все равно налоги не платят. Работодатели их нанимают и тоже налогов не платят», — продолжил собеседник информагентства.

Что касается тех предприятий, которые нанимают высококвалифицированных специалистов, то у них, по словам Захарова, вырастут затраты, и Россия станет еще менее конкурентной в этом плане.