Основатель SuperJob дал советы по переходу на удаленку

По его словам, «этот процесс должен быть спланирован, и во всем должна быть система» и «нельзя частично переводить коллектив на удаленную работу, а часть оставлять в офисе — это многократно усложняет все системы взаимодействия внутри отделов и в компании в целом».

Также при переходе на удаленный режим, необходимо обеспечить сотрудникам необходимые условия: дать рабочую технику, открыть доступ ко всем корпоративным ресурсам.