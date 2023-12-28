Общество 28 декабря 2023, 16:54 Основатель SSClean Елена Гершензон: для быстрой уборки перед Новым годом первым делом следует приобрести инвентарь

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Эксперт чистоты и основатель бутика клининга SSClean Елена Гершензон в беседе с изданием «Ридус» рассказала, как быстро привести квартиру в порядок к Новому году. По словам специалиста, быстрая уборка строится вокруг экономии усилий и максимальной эффективности.

Первым делом стоит сложить вещи, разбросанные по дому, и помыть грязную посуду, которая скопилась в раковине. Далее следует приступить к уборке пыли с поверхностей мебели и к уборке полов.

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Для эффективной и быстрой уборки следует запастись тряпками из микрофибры с высоким ворсом, метелкой для смахивания пыли, валиком для чистки одежды, универсальным моющим средством, автомобильным пылесосом, добавила Гершензон.