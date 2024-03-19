Общество 19 марта 2024, 15:11 Основатель SkillFusion Каленова рассказала, что удаленный формат работы подойдет далеко не каждому человеку

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Основатель академии удаленных профессий SkillFusion Юлия Каленова в беседе с изданием «Страсти» рассказала, кому может подойти удаленный формат работы.

Людям, которые мечтают об удаленке, прежде всего стоит ответить на вопрос «Можете ли вы работать одни?». Ведь корпоративная культура подразумевает постоянное общение и взаимодействие с другими сотрудниками в офисе, чего нет в формате удаленной работы.

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Также люди должны для себя отметить, смогут ли они балансировать между удаленным форматом работы и личной жизнью. Перед переходом на удаленку важно решить несколько вопросов: где и как вы будете работать, это будет свой рабочий стол в комнате или, например, коворкинг.

Эксперт посоветовала постоянно оценивать свое самоощущение во время работы на удаленке, задавая правильные и нужные вопросы.