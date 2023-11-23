Общество 23 ноября 2023, 15:54 Основатель школы-студии Speech’ka Меркулова: корпоративы повышают эффективность сотрудников

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Корпоративы повышают эффективность работников, помогая им снять напряжение и почувствовать причастность к важным процессам компании. Об этом сообщила основатель школы-студии Speech’ka Марина Меркулова в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, новогодние мероприятия помогают напомнить сотрудникам о том, что они вносят масштабный вклад в развитие компании и это не остается незамеченным. Также корпоративы поддерживают хороший экологичный фон в коллективе.

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В программу мероприятия можно включить мастер-классы, презентацию с подведением итогов и благодарственные речи от лица топ-менеджмента, добавила Меркулова.