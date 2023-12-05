05 декабря 2023, 11:13
Основатель сетей «Тануки» Орлов объявился в Лондоне
Forbes: объявленный в розыск основатель «Тануки» Орлов находится в Лондоне
Ресторатор и основатель сети «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов, находящийся в международном розыске, обосновался в Лондоне. Об этом сообщило казахстанское издание Forbes.
Орлов уже открыл в Великобритании ресторан греческой кухни. Также в планах у разыскиваемого открыть новое заведение в Гонконге.
Реклама
Ресторатор отметил, что уголовное дело стало полной неожиданностью для него. Адвокаты Орлова сейчас разбираются в вопросе. Изначально предприниматель думал, что против него в суд направили обычный гражданский иск.
Бизнесмена обвинили по статье о причинении особо крупного имущественного ущерба организованной группой.
Как отметила Lenta.ru, уголовное дело связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness, в руководство которого входил Орлов. Помещение находилось в «Москва-Сити». Арендодатель «Промтехноком» обвинял в причинении ущерба на 110 миллионов рублей руководство, которое якобы специально не оплачивало аренду и начало строительство бассейна без согласования.
По данным Mash, Александр Орлов успел продать доли в 33,3% в трех фирмах «Тануки».
Лондон
Великобритания
Реклама
Реклама