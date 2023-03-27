Эксклюзив 27 марта 2023, 12:19 Основатель «СберМаркета» отказался обсуждать трагедию с приемом иммуностимулятора Основатель «СберМаркета» Жулин попал в больницу после приема лекарств РИА «Новости»

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Основатель маркетплейса «СберМаркет» Дмитрий Жулин наотрез отказался обсуждать трагедию, которая произошла после приема иммуностимулятора. Об этом он сообщил «360».

«Я еду в больницу на УЗИ, не буду разговаривать», — сказал он.

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По данным Telegram-канала «112», Жулин вместе с подругой прошел курс капельниц для повышения иммунитета, однако делал это без назначения врача. После приема лекарства он попал в больницу, состояние мужчины оценивают как стабильное.

Telegram-канал Shot сообщал, что студентка пятого курса медицинского Сеченовского университета скончалась в НИИ Склифосовского после отравления медицинскими препаратами.

Правоохранители установили, что за несколько дней до госпитализации девушка принимала препарат «Лаеннек» без назначения врача. В настоящее время устанавливается, является ли он причиной смерти студентки.