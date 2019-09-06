Основатель «Рольфа» отказался возвращаться в Россию

«Я не вернусь в страну, пока уголовное дело не будет закрыто. Австрия не выдаст меня как своего гражданина», — заявил он и отметил, что следователи за два с половиной месяца после заведения уголовного дела не нашли ничего конкретного против него.

Суд заочно арестовал еще одну фигурантку дела основателя «Рольфа» Подробнее

Сегодня следователь официально объявил Сергея Петрова в международный розыск. После стало известно, что Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заочном аресте бывшего генерального директора «Рольфа» Татьяны Луковецкой и генерального директора кипрской компании «Панабел Лимитед» Георгии Кафкалии.

По версии следствия, в 2014 году все три фигуранта дела при помощи других соучастников незаконно перечислили денежные средства от коммерческой деятельности компании «Рольф» на счета «Панабел Лимитед» при помощи фиктивного договора о покупке у кипрской компании акций «Рольф Эстейт» на сумму в четыре миллиарда рублей. Деньги перевели на счет в австрийском банке. Следователи считают, что сумма сделки чрезвычайно завышена.

В итоге они завели уголовное дело по статье „Перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов“.

Сам Петров заявил, что законность сделки проверяли независимые аудиторы. Также он отмечал, что не принимал участия в заключении контрактов, так как тогда официально оставил бизнес. В тот год он был депутатом Госдумы и вести предпринимательскую деятельность не мог.

Единственным задержанным по этому делу стал директор департамента развития бизнеса автодилерского холдинга „Рольф“ Анатолий Кайро, который сейчас находится под домашним арестом.