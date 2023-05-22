Общество 22 мая 2023, 21:56 Основатель приюта для животных Прибыш рассказала, что собака в любом возрасте адаптируется к новому хозяину

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Взрослых собак из приютов для животных забирают редко, потому что новые хозяева переживают, что питомца будет сложно переучить. Однако псы, в отличие от кошек, адаптируются именно к человеку, а не к месту пребывания. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала основатель приюта для животных Ольга Прибыш.

По ее словам, если собака выбрала человека, и контакт наладился, то проблем быть не должно. Скорее всего, период адаптации пройдет с минимальными потрясениями.

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«Они настроены на общение с человеком. Им человек нужен все время. У них есть свой характер. Собаки могут жить только с тем, с кем уживутся», — сказала Прибыш.

Она добавила, что даже взрослые животные легко учатся новому. Им очень нравится жить в доме с хозяином, и собаки подстраиваются под любые условия.

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