Общество 13 июня 2023, 17:44 Основатель платформы «Моя смена» Гальянов рассказал, как безопасно для психики ребенка выйти из декрета Николай Гальянов: малыш должен находиться в обществе не только папы с мамой

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Основатель онлайн-платформы для самозанятых «Моя смена» Николай Гальянов в разговоре с изданием Pravda.Ru рассказал, каким образом женщина может безопасно для психики ребенка выйти из декрета.

Эксперт объяснил, что чем более разнообразным является общение ребенка, тем более насыщена его эмоциональная жизнь. Важно, чтобы малыш находился в обществе не только папы с мамой, но и других людей.

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«Приучая его к общению с детьми на площадке, с бабушками, дедушками, друзьями семьи, вы помогаете укреплять в его мозгу нейронные связи, отвечающие за взаимодействие с обществом, и создавать активные сценарии коммуникации с разными группами людей», — добавил Гальянов.

Таки образом, можно подготовить ребенка к естественной сепарации и минимизировать стресс при отлучении на работу.