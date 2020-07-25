Основатель партии «Новые люди» Нечаев предложил провести реформу правоохранительной системы в России

Основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил провести реформу всей правоохранительной системы в России. Он считает, что необходимо учитывать реальные интересы следователей.

По словам Нечаева, следователи составляют интеллектуальную элиту силовых структур. Они занимаются раскрытием преступлений, но и являются составляющей системы, пишет «Газета.ru».

«Эффективность следователя определяет то количество уголовных дел, которое он отправляет в суд. Это сказывается на качестве работы. Следователям выгоднее браться за дела, которые можно быстро и легко довести до суда. От этого зависят в том числе и поощрения по службе», — пояснил основатель партии.

Он добавил, что всегда проще расследовать дело, в котором есть обвиняемые и подозреваемые. При этом «висяки» могут расследоваться годами. В таких делах нет фигурантов, а у следователей не хватает на них времени.

Реформа системы

Нечаев считает, что правоохранительная система нуждается в реформе. В частности, необходимо учитывать в полной мере реальные интересы следователей.

«Необходимо провести широкомасштабную реформу правоохранительных органов. Это существенное повышение единой зарплаты. Это возвращение весомого социального пакета, который был у стражей порядка. Это выборность определенных полицейских должностей. Например, руководителей полиции городов и областей», — привел слова политика «Московский комсомолец».

Основатель партии отметил, что реформа позволит руководителям полиции самим брать на службу следователей и других сотрудников. Нечаев уверен, что необходимо изменить суть системы, чтобы она стала более привлекательной для молодежи. Этого как раз помогут добиться высокая зарплата следователей, социальные гарантии и возможность подниматься по карьерной лестнице.

«Крайне важно, чтобы любая система, в том числе силовая, работала на людей и для людей. Именно с таким посылом можно говорить о современной России и ее развитии», — заключил политик.

По всей России 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия. Праздник появился в августе 2013 года по постановлению правительства. При этом его история уходит во времена Петра I. Именно он 25 июля (5 августа по новому стилю) 1713 года создал следственную канцелярию.

После этого следственные органы подвергались некоторым изменениям, но в 2011 году начал действовать закон «О Следственном комитете». Согласно документу, структурой управляет именно глава государства. Сейчас СК не относится ни к одной структуре или ветви государственной власти.