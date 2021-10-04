Основатель партии «Яблоко» Явлинский вернулся домой после операции

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский вернулся домой после операции на сердце. Сейчас он восстанавливается. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в «Яблоке».

До этого Явлинский в своих социальных сетях сообщил, что успешно перенес операцию на сердце в одной из московских больниц.

«Действительно, он сейчас дома, восстанавливается. На данный момент информация положительная, все нормально. Опасений каких-то нет. Какого-то ухудшения состояния нет», — сообщил представитель партии.

Руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев также подтвердил информацию о выписке, отметив, что скоро Явлинский приступит к работе.

СМИ ранее писали, что врачи провели небольшую пластику стенок артерий и сосудов Явлинского. Перед этим политик подписал согласие об оперативном вмешательстве, понимая риск возможных осложнений. Известно, что у него раньше были проблемы с сердцем. Более 20 лет назад политику делали операции в Германии и США.