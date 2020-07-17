Два дела рассматриваются по статье «Вымогательство», еще два — «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов», одно дело — «Клевета», но срок давности по нему уже вышел. Еще два дела идут по статье «Оскорбление представителей власти», их объединили в одно производство в следственном управлении по ЗАО Главного следственного управления СК России по Москве.

Два дела связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, вымогал 300 тысяч рублей и чьи интимные фото позже опубликовал в Сети. Другие дела возбуждены после обращения двух женщин, которые выступают в качестве пострадавших.

Воронцова задержали 7 мая по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника московской полиции крупной суммы денег. Взамен он пообещал не обнародовать фотографии личного характера. После отказа Воронцов выложил в своем паблике компрометирующие кадры с этим сотрудником. Экспертиза расценила снимки как порнографию.

В начале июня уголовные дела были переданы в Главное следственное управление СК России по Москве для дальнейшего рассмотрения. Дорогомиловский суд Москвы оставил Воронцова под стражей до 6 августа. Следствие также хочет выявить других администраторов сообщества.