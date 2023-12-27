Общество 27 декабря 2023, 14:29 Основатель Национального родительского комитета Волынец поддержала упрощение предоставления медуслуг кочующим народам

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Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала предложение максимально упростить порядок предоставления медицинских и образовательных услуг кочующим народам. Об этом сообщил RT.

По ее словам, представители кочевых народов — граждане России, они имеют точно такие же права и обязанности, как и все остальные. Инициатива поддержит семьи при переезде с одного места на другое, это действительно нужно.

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«Родители должны быть заинтересованы в том, чтобы контролировать здоровье своих детей», — отметила Волынец.