Основатель Национального родительского комитета предложила запретить изымать за долги жилье, купленное на маткапитал

В России предложили запретить забирать жилье в качестве погашения долгов, которое было куплено на маткапитал. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Копию письма она отправила на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, написал RT.

По ее словам, сейчас в России маткапитал является наиболее значимым инструментом государственной финансовой поддержки семей, воспитывающих детей. Во время покупки недвижимости родители обязаны выделить детям доли. Однако при выселении из жилища всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних, данная гарантия лишается смысла.

То есть кредитная организация при взыскании долгов может выселить детей из ипотечной квартиры. В связи с этим Волынец предлагает внести изменения в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а также в статью 446 Гражданского процессуального кодекса.

«В частности, предусмотреть невозможность обращения взыскания на единственное жилье, приобретенное с использованием средств материнского капитала, при обращении взыскания на него за долги по кредиту и дальнейшего выселения членов семьи», — говорится в тексте обращения.