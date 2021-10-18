Основатель «Мужского государства» ответил на запрет организации в стране

Основатель и лидер «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков заявил, что не считает организацию экстремистской. Так он отреагировал на запрет движения в стране.

Его слова процитировал News.ru.

«Мужское государство» — это не экстремистская организация, так как ее деятельность не выходила за пределы Интернета», —подчеркнул он.

По словам Позднякова, в России есть Федеральная служба исполнения наказаний, однако ее сотрудники долгое время пытали, насиловали и убивали людей, вымогали у них деньги и заставляли признаться в преступлениях, которые те не совершали.

«При этом экстремисты — это „Мужское государство“, которое просто троллило в Сети, боролось с компаниями и их культурно-оккупационной повесткой и их пропагандой ЛГБТ среди детей. Вот и задумайтесь», — заявил он.

Поздняков также подчеркнул, что проблему у «Мужского государства» начались после того, как он начал бороться с пропагандой идеологии ЛГБТ.

Нижегородский суд признал объединение «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность 18 октября. В ведомстве отметили, что движение не было правильно зарегистрировано, а на деятельность его участников не раз поступали жалобы.