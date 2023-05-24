Общество 24 мая 2023, 18:19 Основатель LiveInternet Клименко раскритиковал идею мониторинга соцсетей мигрантов

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Идея введения мониторинга социальных сетей мигрантов для того, чтобы давать гражданство только поддерживающим Россию людям, будет малоэффективна. Об этом заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко, сообщил НСН.

По словам эксперта, в настоящее время существует уже достаточное количество сервисов, который проводят проверки соцсетей. Но попытка мониторить страницы мигрантов ни к чему не приведет.

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«Представители профессий, которые к нам приезжают, зачастую мало представлены в соцсетях. Поэтому эффективность этого приложения будет крайне низкой», — подчеркнул Герман Клименко.

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