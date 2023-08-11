Общество 11 августа 2023, 15:30 Основатель LiveInternet Клименко: обычным людям не грозит «полная отключка» от Google

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Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с ИА НСН заявил, что обычным людям не грозит «полная отключка» от Google.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что Google начал блокировать корпоративные сервисы Google Workspace у некоторых российских компаний, попавших под санкции.

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«Компании, которые под санкциями, давно не рассчитывают на ресурсы Google. Было очевидно, что их рано или поздно заблочат, скорее всего, все уже давно скопировано», — сообщил Клименко.

Удивительно в этой истории то, что Google начал блокировать рабочие места санкционных компаний лишь сейчас, добавил эксперт.