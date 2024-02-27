Общество 27 февраля 2024, 13:11 Основатель LiveInternet Клименко: Apple может согласиться на создание магазина приложений специально для россиян

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Компания Apple может согласиться на создание магазина приложений App Store специально для российских IP. Такое мнение выразил основатель LiveInternet Герман Клименков беседе с «Национальной службой новостей».

Ранее стало известно, что в России хотят обязать Apple разрешить устанавливать приложения на iOS не только через App Store. По словам эксперта, компания сможет пойти на компромисс после принятия закона и создать магазин специально для россиян.

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«Создание магазина, из которого только россияне могут что-то скачать и транслировать только по России, пожалуй, устроило бы всех. Есть шанс, что Apple позволит организовать такое „гетто“», — отметил Клименков.