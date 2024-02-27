27 февраля 2024, 13:11
Основатель LiveInternet Клименко: Apple может согласиться на создание магазина приложений специально для россиян
Компания Apple может согласиться на создание магазина приложений App Store специально для российских IP. Такое мнение выразил основатель LiveInternet Герман Клименков беседе с «Национальной службой новостей».
Ранее стало известно, что в России хотят обязать Apple разрешить устанавливать приложения на iOS не только через App Store. По словам эксперта, компания сможет пойти на компромисс после принятия закона и создать магазин специально для россиян.
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«Создание магазина, из которого только россияне могут что-то скачать и транслировать только по России, пожалуй, устроило бы всех. Есть шанс, что Apple позволит организовать такое „гетто“», — отметил Клименков.
Apple
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