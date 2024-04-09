Общество 09 апреля 2024, 18:15 Основатель LiveInternet Герман Клименко призвал регулировать дипфейки законом

Читать 360tv в

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с ИА НСН заявил, что любые дипфейки должны регулироваться законом, но сперва следует определить, что же означает это понятие.

При этом Клименко отметил, что существующие попытки регулировать дипфейки ни к чему не привели.

Реклама

«Проблему надо решать классическим методом: садиться за стол переговоров между представителями отрасли, права, законодателями и пытаться сформулировать то, чего мы хотим достичь», — сказал он.

Эксперт добавил, что из подделок с изображениями дипфейки переросли в проблему, связанную с мошенничеством.