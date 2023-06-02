Общество 02 июня 2023, 18:05 Основатель LiveInternet Герман Клименко оценил решение Маска переименовать Twitter в Х Герман Клименко: смена названия на ресурс, который близок к успеху Space X, неплохая идея

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Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с ИА НСН оценил решение Илона Маска переименовать социальную сеть Twitter в Х.

По его словам, это может быть связано с названием компании SpaceX.

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«Смена названия на ресурс, который близок к успеху, Space X, в теории неплохая идея, но практически — это очень сложно, дорого и вызовет много споров, а для переименованного продукта потребуется много пиара», — сказал Клименко.

При этом он добавил, что считает Маска гениальным маркетологом. Если эта идея сработает, его можно будет назвать волшебником, поскольку Twitter имеет длинное и сложное прошлое.