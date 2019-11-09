Основатель лиги КВН в Татарстане погибла в ДТП

«Это большая трагедия для клуба, это невосполнимая потеря для лиги КВН, это наша непроходящая боль. Республиканский Клуб Веселых и Находчивых приносит свои соболезнования», — говорится в сообщении.

Основательница местной лиги КВН возвращалась после полуфинала Татарской лиги. Она ехала вместе с группой организаторов.

Авария произошла 8 ноября, в 23:10, на 924-м километре дороги Москва — Уфа, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД по Татарстану. Водитель Volkswagen Jetta направлялся из Москвы в сторону Уфы. По предварительной версии, 33-летний автовладелец превысил скорость и не соблюдал дистанцию, поэтому столкнулся со следующим впереди «Камазом».

Таштабанова скончалась на месте аварии от полученных травм. Еще два представителя КВН Татарстана, Ильяс Хасанов и Руслан Тюпа, лежат в реанимации больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах. В ДТП также пострадали Руслан Харисов и Катя Захарова.

Клуб веселых и находчивых Татарстана основан 17 ноября 1994 года. Сегодня КВН — один из активных участников молодежного движения в республике. В клуб входит более 800 официально зарегистрированных команд КВН городов и районов.