Основатель компании Red Bull Дитрих Матешиц скончался в возрасте 78 лет | 360°

Общество 23 октября 2022, 05:02 Основатель компании Red Bull Дитрих Матешиц скончался в возрасте 78 лет Основатель компании Red Bull Дитрих Матешиц скончался в Австрии YouTube

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Австрийский бизнесмен Дитрих Матешиц, ставший известным благодаря компании по производству энергетических напитков Red Bull, скончался на 79-м году жизни, сообщил Speedweek/

Последние годы Матешиц отказался от публичности из-за тяжелой болезни. В начале октября его состояние резко ухудшилось. По словам президента «Формулы-1» Стефано Доменикали, он был талантливым предпринимателем и яркой личностью.

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Матешиц являлся ярым спортивным фанатом. Больше всего его интересовал футбол и гонки. Бизнесмен владел командой по автогонкам в классе «Формула–1» Red Bull. Он также выкупил команду «Альфа Таури», футбольный клуб «Зальцбург», а в 2009 году основал еще один клуб — «Лейпциг».

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Ранее сообщалось, что руководство Red Bull не планирует покидать российский рынок из-за санкций. Однако бренд пока заморозит маркетинговые кампании. Дегустации и раздачу напитков временно отменят.