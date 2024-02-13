Общество 13 февраля 2024, 17:03 Основатель компании «Главснаб» Васильев: разработка дизайн-проекта увеличит ремонтную смету на 15-20%

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Создание дизайн-проекта увеличит смету еще на 15-20% от общей стоимости ремонта. Об этом сообщил основатель и директор компании «Главснаб» Федор Васильев сайту aif.ru.

По словам эксперта, проект может пригодиться, если жилье имеет нестандартную планировку. В случае с типовой квартирой от него можно отказаться и найти подходящее готовое решение, сообщил сайт 7Дней.

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Кроме того, сэкономить на ремонте можно на покупке материалов, их лучше брать со скидками на распродажах. Также выгодные предложения есть у ремонтных бригад, которые закупают все необходимое оптом, отметил Васильев.