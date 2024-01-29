Общество 29 января 2024, 17:46 Основатель компании «Главснаб» Васильев рассказал, что бишофит и соль наиболее безопасны для борьбы с гололедом

Читать 360tv в

Основатель и генеральный директор компании «Главснаб», эксперт по строительным материалам Федор Васильев в беседе с изданием Life объяснил, почему бишофит и соль наиболее безопасны для борьбы с гололедом.

Например, хлориды не рекомендуется использовать по тем причинам, что они способны разъесть лакокрасочное покрытие и приводить к коррозии металлические дверные петли. Они также опасны для растений и домашних животных.

Реклама

Бишофит — вещество на основе хлорида магния, при хорошей эффективности не наносит сильного вреда окружающей среде. Сюда же относится и поваренная соль. Однако следует помнить, что при температуре -7 градусов и ниже ее эффективность сильно падает, добавил Васильев.