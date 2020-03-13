Основатель «Яблока» вышел из партии

Сенатор Владимир Лукин решил покинуть партию «Яблоко». Письмо об этом он направил руководству политической организации. Исполком федерального партбюро не стал Лукину препятствовать.

Причины своего ухода сенатор называть не стал, сообщило РИА «Новости». Он пообещал рассказать о них в мемуарах.

Пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев пояснил, что политические взгляды Лукина и партии разошлись на фоне принятия поправок к Конституции РФ. Поэтому он и заявил, что хочет покинуть фракцию.

Яковлев подчеркнул, что заявление Владимира Лукина в «Яблоке» удовлетворили. Это было сделано еще 11 марта, уточнил ТАСС.

Лукин был одним из сооснователей «Яблока» наряду с Григорием Явлинским и Юрием Болдыревым. Партию создали на основе одноименного предвыборного блока, который организовали в 1993 году перед выборами в Госдуму. В первых трех буквах его названия и зашифрованы фамилии сооснователей.