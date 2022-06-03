Основатель Института прикладной физики РАН Андрей Гапонов-Грехов умер в возрасте 95 лет

Правительство Нижегородской области сообщило о смерти основателя Института прикладной физики Российской академии наук (РАН) Андрея Гапонова-Грехова. Ученый скончался на 96-м году жизни. Об этом написал ТАСС.

«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни академика АН СССР, основателя ИПФ РАН Андрея Гапонова-Грехова. Он скончался на 96-м году жизни», — говорится в сообщении.

Андрей Гапонов-Грехов является автором работ по физике плазмы, аналитической динамике, теории нелинейных волновых процессов. Его разработки использовались при создании термоядерных реакторов, сообщило ИА НСН.

До 2003 года он возглавлял Институт прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде.