Общество 07 марта 2024, 01:15 Основатель «Группы ЛСР» Молчанов покинул пост главы компании и совет директоров Freepik

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Основатель компании ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов ушел с поста генерального директора и из совета директоров. Отчетность компании опубликовали на сайте раскрытия корпоративной информации.

В группе пояснили, что глава компании покинул пост «ввиду личных обстоятельств».

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«Принять к сведению заявление Молчанова Андрея Юрьевича о выходе из состава Совета директоров общества с 7 марта 2024 года. Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Молчанова Андрея Юрьевича 6 марта 2024 года», — значится первыми пунктами повестки дня.

Молчанов владеет 55,1% акций компании. По данным на момент закрытия биржи 6 марта, его доля оценивается в 56,54 миллиарда рублей.

В 2023 году «Группа ЛСР» не смогла получить доступ к активам в крупнейшем немецком банке Deutsche Bank. В учреждении обнаружили нехватку акций, обеспечиваемых депозитарными расписками, которые банк выпустил еще до начала СВО.