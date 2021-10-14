Основатель группы «Бутырка» попал в реанимацию
Telegram-канал «112»: Владимиру Ждамирову диагностировали инфаркт
Основателя группы «Бутырка» Владимира Ждамирова экстренно увезли в больницу. У артиста диагностировали инфаркт. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Сейчас певец находится в реанимации. Медики провели ему коронографию, чтобы оценить состояние сосудов, написало ИА НСН.
Владимир Ждамиров создал группу вместе с продюсером Александром Абрамовым и солистом Олегом Симоновым в 2001 году. Он гастролировал с коллективом до 2013 года, а затем начал заниматься сольной карьерой.