Общество 25 марта 2024, 15:55 Основатель «Дома солнца» Николаева указала на необходимость социализации детей с синдромом Дауна

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Основатель «Дома солнца» Юлия Николаева рассказала об основных функциях организации, которая помогает детям с синдромом Дауна. В вопросе развития такого ребенка необходима социализация, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».

«Для этого мы консультируем родителей, показываем им примеры успешной работы наших специалистов. Так они понимают, что занятия приносят результат», — пояснила Николаева.

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По ее словам, в реализации процесса по приобщению к общественным нормам помогает адаптивный спорт. Различные соревнования побуждают детей к коммуникации. Кроме того, они предполагают смену обстановки, которая важна для ребенка и родителей.