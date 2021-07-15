Основатель челябинского лицея №11 Анатолий Гостев скончался

Известный педагог, основатель лицея № 11 Анатолий Гостев умер в Челябинске. Мужчине было 78 лет. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Глава Челябинска Наталья Котова и Администрация города выражают глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Анатолия Германовича Гостева. Всю свою жизнь он посвятил педагогике. Заслуженный учитель РСФСР, доктор педагогических наук, профессор, создатель одной из лучших инновационных образовательных площадок федерального уровня — лицея № 11», — сообщили в мэрии.

Преподаватель являлся главной лицея на протяжении 20-ти лет. Во время его правления учебное заведение стало победителем конкурса Лучшие школы России». В 2011 году мужчина ушел из лицея и основал частную школу.