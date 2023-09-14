14 сентября 2023, 15:29
Основатель агентства «Newblack» Щепетова: только люксовые рестораны могут позволить повышение цен на 15-20%
Основатель маркетингового агентства «Newblack» Инна Щепетова в разговоре с ИА НСН прокомментировала сообщение о том, что российские рестораны готовятся поднять цены на 15-20% осенью. По ее словам, такое в состоянии позволить себе только рестораны класса люкс.
Что касается фастфуда, туда просто перестанут ходить люди, если увидят повышение цен.
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«В фастфуде и ресторанах столового типа такого сразу не будет, они будут стараться оттягивать. Если они сделают такой шаг, туда перестанут ходить», — сказала Щепетова.
Ранее «Известия» сообщили, что основной причиной повышения цен станет подорожание продуктов российского и иностранного производства.
Рестораны
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