Общество 02 сентября 2023, 07:27 Основания для повышения ключевой ставки увидели в Центробанке Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки ЦБ на заседании в сентябре РИА «Новости»

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Ключевая ставка в России может увеличиться по результатам заседания Центрального банка в сентябре. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова привело РИА «Новости».

«На заседании совета директоров 15 августа мы по сути дали нейтральный сигнал. Он означает как перспективу повышения ставки для обеспечения нашей цели до инфляции до 4% в 2024 году, так и возможность ее сохранения на текущем уровне», — сказала она.

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Набуллина отметила, что решение по повышению ставки, если оно окажется необходимым, примут в сентябре.

«Посмотрим на аналитические данные, показывают они смягчение проинфляционных рисков или их возрастание. Поэтому повышение ставки мы не исключаем», — сказала глава ЦБ.

При этом Набиуллина подчеркнула, что снижение ключевой ставки является маловероятным сценарием в ближайшее время.

На заседании 15 августа Центробанк объявил о повышении ставки до 12% годовых, рост составил сразу 3,5 процентных пункта.