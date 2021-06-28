Отказ работника делать прививку от коронавируса не является основанием для его увольнения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщило РИА «Новости».

Москалькова рассказала, что обращалась в прокуратуру, когда мэр Краснодара заявил, что людей, отказавшихся от прививки, могут уволить. Она пояснила, что для увольнения не было никаких правовых оснований. А вот отстранить от работы за отказ от прививки могли.

По ее мнению, с теми россиянами, которые не могут сделать прививку, тоже нужно проводить разъяснительную работу. Речь идет даже о тех, кто не вакцинируется по медицинских показаниям, сказала она.

Омбудсмен ранее заявила, что на фоне введения обязательной вакцинации для некоторых работников в ряде регионов появилось такое понятие, как «ковидные права».

В Кремле между тем напомнили, что никакой обязательной вакцинации в России по-прежнему нет, но есть решения, принимаемые на региональном уровне в отношении определенных категорий работников. К таким регионам в понедельник присоединились Тамбовская и Смоленская области.