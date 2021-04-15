Оснований для существенного роста цен на кондитерские изделия нет. Об этом в Минсельхозе России заявили в ответ на информацию о подорожании конфет и вафель, сообщил РБК.

В качестве аргумента представители ведомства указали на принятые меры по стабилизации цен на продовольствие, в том числе и на сырьевые составляющие для производства кондитерских изделий.

Помимо этого, в Минсельхозе напомнили о субсидиях мукомольным предприятиям и введению экспортных пошлин на зерно. Это способствовало стабилизации цен на муку.

Есть и предпосылки для снижения цен на сахар. Как пояснили в министерстве, этому должно способствовать увеличение посевных площадей под сахарную свеклу, а также новые меры поддержки переработчиков.

Еще один шаг в сторону снижения стоимости сахара — введение на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) квоты на импорт этого продукта. Это означает применение пониженной ставки импортной пошлины.

Ранее о возможном повышении стоимости своей продукции заявили компании «Акульчев», «Эссен Продакшн АГ» и кондитерская фабрика «Победа». Причина в подорожании сырья на 25-100%.