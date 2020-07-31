Об этом сообщил ТАСС. Судья объявил перерыв в заседании и заявил, что оно продолжится 3 августа. Такое заявление судья сделала после прений защиты и обвинения.

Во время своего выступления, прокурор потребовал оставить футболистам Кокорину и Мамаеву, а также другим фигурантам дела ранее назначенное наказание. Он подчеркнул, что ранее избранные им сроки обоснованы.

«Считаю, что суд дал правильную квалификацию действиям Кокорина и Мамаева, которые совершили свои деяния в общественных местах и в отношении незнакомых им людей, поэтому оснований для оправдания нет», — заявил гособвинитель.

Защита фигурантов, в свою очередь, просила их оправдать. Адвокат Кокорина Татьяна Струкалова отметила, что на камерах видно начало конфликта — он произошел после какого-то слова или действия. Она подчеркнула, что факт нарушения общественного порядка не был установлен, фигуранты совершили действия по отношению к конкретным лицам.

Защитник Мамаева Игорь Бушманов отметил, что в эпизоде с водителем Соловчуком футболист действительно совершил преступление. Однако наказанием за эти действия должен стать штраф на 40 тысяч рублей, с последующим освобождением от него в связи с нахождением под стражей. Адвокат уверен, что по остальным эпизодам Мамаева нужно оправдать.

В беседе с ТАСС Александр Кокорин отметил, что он и Павел Мамаев не придут на следующее заседание, которое назначили на 3 августа. Футболист пояснил, что им разрешили не приходить, а тренироваться.

Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года участвовали в двух конфликтах в Москве. В результате 8 мая 2019 года им вынесли приговор: Протасовицкому и Мамаеву суд назначил по году и пяти месяцам колонии общего режима, а братьям Кокориным — по году и шести месяцам. В сентябре 2019 года Мамаева и Кокориных отпустили по УДО — Протасовицкий вышел на свободу спустя два месяца.