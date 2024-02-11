Общество 11 февраля 2024, 17:25 «Ослушался приказа США». Захарова ответила на хамские заявления Шольца об интервью Путина Захарова: Шольц ослушался приказа США и посмотрел интервью Путина Kremlin Pool/Global Look Press

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Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией ответила канцлеру Германии Олафу Шольцу и британскому премьер-министру Риши Сунаку на их хамские заявления об интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Слова дипломата привел сайт kp.ru.

Премьеры Соединенного Королевства последних лет — «люди безвольные». Они «послушно вальсировали, увлекаемые Вашингтоном в сторону будуара», подчеркнула Захарова. Она высказалась и про немецкого канцлера.

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«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса», — иронично заявила дипломат.

Недавно канцлер ФРГ раскритиковал интервью Путина Карлсону, назвав его «лживым» и «смехотворным». Пользователи Сети не согласились с Шольцем.

Вслед за ним беседу раскритиковал Риши Сунак. Он заявил, что гордится тем, что Великобритания с самого начала твердо поддерживала Украину.